Eis: 12 jaar gevangenisstraf voor doodslag op vrouw (58) uit Tilburg

In een brandgang aan de Hoogvensestraat in Tilburg wordt op 23 december 2017 het levenloze lichaam van een 58-jarige vrouw aangetroffen. Ze is door fors geweld om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat een 43-jarige man uit Tilburg verantwoordelijk is voor haar dood en eist tegen hem een gevangenisstraf van 12 jaar.

Het heeft lang geduurd voordat de zaak inhoudelijk kon worden behandeld. Dat is te wijten aan een combinatie van factoren en omstandigheden. Omdat er geen getuigen waren, kostte het veel moeite om een helder en objectief beeld te krijgen van de feiten en omstandigheden. Het forensisch onderzoek (waaronder het DNA-onderzoek) nam veel tijd in beslag.

Met een nieuw onderzoeksteam en andere zaaksofficier was het eindproces-verbaal pas begin 2023 gereed. In mei 2024 waren alle onderzoekswensen uitgevoerd en daarmee was de zaak klaar om naar zitting te gaan. Dat twee geplande zittingsdata werden geschrapt, leverde nieuwe vertraging op.

Worsteling voor overlijden

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer op de avond van 23 december 2017 tussen 20.30 uur en 21.15 uur om het leven moet zijn gebracht. De vrouw werd met negen steekwonden in het lichaam aangetroffen. Aan haar overlijden is een worsteling vooraf gegaan.

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar en het staat vast dat hij een openstaande schuld bij haar had. Op de fatale avond hadden de twee met elkaar afgesproken en op basis van een tijdlijn die door het onderzoeksteam is gemaakt was de verdachte een van de personen, die het slachtoffer voor het laatst in leven zag.

Zelf blijft de verdachte ontkennen dat hij de vrouw ombracht en het dossier bevat nog steeds een aantal onbeantwoorde vragen, maar volgens het OM is er genoeg wettig en overtuigend bewijs die in zijn richting wijzen. Zo is onder negen van de tien nagels van het slachtoffer DNA aangetroffen gevonden van de verdachte. Het OM gelooft niet dat die sporen zijn achtergebleven nadat hij een builtje coke van het slachtoffer kreeg, zoals de verdachte zelf beweert.

De man heeft bovendien geen verifieerbaar alibi voor het tijdvak waarin het slachtoffer stierf. Ook vertoonde hij rond het overlijden van het slachtoffer vreemd, merkwaardig en zelfs belastend gedrag. Hij googelde op nieuwsberichten en alarmmeeldingen over het misdrijf, stemde zijn verklaringen af met een vrouw van wie hij op de bewuste avond een auto leende en tijdens de politieverhoren verklaarde hij tegenstrijdig en soms zelfs leugenachtig.

‘In nevelen hullen’

“Door de brute wijze waarop het slachtoffer van het leven is beroofd, heeft verdachte de rechtsorde ernstig geschokt en hij heeft haar nabestaanden groot en onherstelbaar leed toegebracht. Dat hij zich in nevelen blijft hullen maakt dit alleen nog maar erger”, sprak de officier van justitie, die uitgaat van doodslag omdat moord niet bewezen kan worden. ,,Alleen een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf is hierop een passende reactie.”

Na het uitspreken van zijn strafeis vroeg de officier aan de rechtbank om per direct een bevel gevangenneming af te geven. Hij vindt het niet uit te leggen aan de nabestaanden en samenleving als de verdachte, gelet op de inhoud van het dossier, als een vrij man de zittingszaal zou kunnen verlaten en een mogelijke straf zou kunnen ontlopen.

De rechtbank ging daar niet in mee en heeft besloten pas een beslissing te nemen bij de einduitspraak. Die wordt gedaan op 12 januari 2026 om 10.00 uur.