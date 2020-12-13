Politie deelt naam en foto van 47-jarige Rotterdammer in onderzoek naar dood Sherwin (41)

De politie is op zoek naar een 47-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Sherwin Peterhof. Het gaat om Hugo R. uit Rotterdam. Het vermoeden is dat R. na de dood van Sherwin naar Suriname is gevlucht.

7.500 euro voor gouden tip

Met het vrijgeven van de naam en foto van de voortvluchtige verdachte looft het Openbaar Ministerie een beloning uit van 7.500 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van Hugo R. Een afvaardiging van het Nederlandse onderzoeksteam is in Suriname aanwezig om samen met de lokale autoriteiten de zoektocht naar de voortvluchtige verdachte te coördineren.

Mogelijke vlucht naar Guyana of Frans-Guyana

De politie heeft sterke aanwijzingen dat R. zich in Suriname bevindt. Ook houdt het onderzoeksteam rekening met de mogelijkheid dat de 47-jarige verdachte vanuit Suriname naar het buurland Guyana of Frans-Guyana is gevlucht. In die landen zal eveneens worden gevraagd uit te kijken naar de voortvluchtige verdachte.

Eerder verdachten aangehouden in Suriname

Op zaterdag 1 november deelden de politie en het Openbaar Ministerie de foto’s en namen van twee verdachten in het onderzoek naar de dood van Sherwin in combinatie met 7.500 euro beloningsgeld per verdachte. Op maandag 3 november werden een 57-jarige vrouw uit Amsterdam en een 42-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Beide personen meldden zich vrijwillig bij de politie. De verdachten zijn inmiddels uitgeleverd aan Nederland.

Achtste aanhouding in onderzoek naar dood Sherwin

In het onderzoek is dinsdag 2 december opnieuw een verdachte aangehouden. Het gaat om een 51-jarige man uit Vlaardingen. Met deze aanhouding zijn er in totaal acht verdachten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Sherwin en het wegmaken van zijn lichaam.

Neem contact op met de politie

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie die kan leiden tot de aanhouding van Hugo R? Neem dan contact op met de politie. Naast de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 en het standaard tipformulier op deze pagina, zijn er nog meer speciale mogelijkheden om te tippen. Wilt u vertrouwelijk met de politie spreken? Neem dan contact op met Team Nationale Inlichtingen (TNI) van de politie. Dit team kan u vervolgens doorverwijzen naar het Team Bijzondere Getuigen (TBG) of het Team Criminele Inlichtingen (TCI). U kunt TNI bereiken via: 088 – 66 17 734. Ook via Meld Misdaad Anoniem kunt u vertrouwelijk uw informatie delen. Via Meld Misdaad Anoniem kunt u volledig anoniem tippen via telefoonnummer 0800-7000.

Tippen vanuit Suriname, Guyana en Frans-Guyana

Wilt u vanuit Suriname, Guyana of Frans-Guyana informatie delen dat kan helpen bij de aanhouding van Hugo R? Of wilt u vanuit deze landen informatie delen dat van waarde kan zijn in het onderzoek naar de dood van Sherwin Peterhof? Neem dan contact op met Korps Politie Suriname met een verwijzing naar de afdeling Bijzonder Onderzoek Team via telefoonnummer +597-8308412. Dit nummer is een mobielnummer

Opsporing Verzocht

Dinsdag 16 december wordt in Opsporing Verzocht wederom aandacht besteed aan het onderzoek naar de dood van Sherwin. Ook hier zal de naam en foto van de voortvluchtige verdachte getoond worden. Opsporing Verzocht wordt uitgezonden in de Nederlandse avond om 20.30 uur en in de Surinaamse middag om 16.30 uur.

Foto van verdachte Hugo R.