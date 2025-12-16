Bevolkingsprognose: vanaf nu meer ouderen dan jongeren

Het aantal ouderen in Nederland blijft groeien. Vanaf dit jaar zijn er voor het eerst meer 65-plussers dan jongeren tot 20 jaar. Niet alleen doordat mensen steeds ouder worden, maar vooral ook door migratie groeit de bevolking de komende decennia door. In 2070 zal Nederland 2,5 miljoen meer inwoners tellen dan nu. Dat is de verwachting in de Kernprognose 2025–2070 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Begin 2025 telde Nederland 3,72 miljoen jongeren en 3,76 miljoen ouderen. Die laatste groep gaat sterker toenemen: in 2070 zijn er naar verwachting 4,1 miljoen jongeren en 5,4 miljoen 65-plussers. Tot aan 2031 neemt het aantal jongeren eerst nog iets af. Bij de ouderen stijgt vooral het aantal 80-plussers: van ruim 0,9 miljoen in 2025 naar 2,1 miljoen in 2070.

Aandeel mensen in werkende leeftijden daalt

Mensen in de werkzame leeftijden (20 tot 65 jaar) vormen nu een krappe 59 procent van de bevolking. Dat zal dalen naar 55 procent rond 2040. Het aantal inwoners van deze leeftijden schommelt tot 2040 naar verwachting rond de 10,6 miljoen. Daarna stijgt het geleidelijk naar 11,1 miljoen in 2070.

Bevolking groeit vanaf 2033 minder snel

De bevolkingsgroei komt in 2025 naar verwachting uit op 95 duizend mensen. Dat zijn er 6 duizend minder dan in 2024. Vanaf 2033 zal de bevolking wat minder snel groeien, door meer sterfte en minder migratie.

De laatste jaren groeide de bevolking vooral door migratie: er kwamen meer immigranten dan er emigranten vertrokken. De komende jaren zal de immigratie naar verwachting iets afnemen. De emigratie neemt juist toe, doordat een deel van de immigranten na een aantal jaren weer vertrekt. Het migratiesaldo (immigratie min emigratie) lag de laatste jaren ruim boven de 100 duizend, maar zal de komende jaren dalen, van 88 duizend in 2026 naar 70 duizend in 2030.