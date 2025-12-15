Concertgebouw beklad na optreden Israëlische zanger

Het concertgebouw in Amsterdam is beklad met rode verf omdat er een optreden was van een Israëlische voorzanger tijdens de Chanoeka-viering. Tijdens en na het optreden op zaterdag en zondag, vonden er meerdere incidenten plaats.

Volgens AT5 werd zaterdag het concertgebouw ontruimd vanwege een onbekende stof dat naar binnen gegooid zou zijn. Meerdere aanwezigen in het concert gebouw werden misselijk vanwege de stof. Na onderzoek bleek dit boterzuur te zijn geweest.

Zondag waren protesten tegen het optreden en zijn 22 demonstranten zijn hierbij aangehouden. Bij een demonstratie op het museumplein werden meerdere keren de confrontatie opgezocht met de politie.

Via sociale media laat burgemeester Halsema weten: ‘Opnieuw wordt een cultureel podium in Amsterdam, de artiesten en bezoekers geïntimideerd. Al maanden heeft het Concertgebouw last van scheldkanonnades en bedreigingen", schrijft Halsema deze ochtend op sociale media na de reeks incidenten. "Er is nooit een excuus om anderen te intimideren."

