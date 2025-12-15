Opnieuw explosie juwelier Noord-Holland, nu in Heemskerk

In de nacht van maandag 15 december rond 03.30 uur hebben daders geprobeerd in te breken bij een juwelier aan de Kerkweg in Heemskerk. 'Daarbij werd een explosief tot ontploffing gebracht', zo meldt de politie maandag.

Geen buit, schade groot

Ondanks de explosie wisten de daders niet binnen te komen en gingen zij zonder buit ervandoor. De schade is groot. Ook omliggende winkels, waaronder een naastgelegen slagerij, liepen flinke schade op. Aan de overkant van de straat sneuvelden eveneens de ruiten van een winkel.

Juweliers Noord-Holland eerder doelwit

'Het is niet de eerste keer dat juweliers in Noord-Holland doelwit zijn van explosies. Eerder vonden soortgelijke incidenten plaats op 8 december in Krommenie en op 26 november in Wormerveer', aldus de politie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze zaken.