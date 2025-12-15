Zorgkosten vrouwen hoger dan mannen

De zorgkosten die worden vergoed door de basisverzekering waren in 2023 bij vrouwen ongeveer 13 procent hoger dan bij mannen. Dit komt vooral doordat vrouwen hogere kosten hebben tussen de 15 en 55 jaar. Bij 60-plussers zijn de zorgkosten voor mannen juist hoger, vooral door hogere kosten van ziekenhuiszorg. Dit blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemiddelde totale zorgkosten vanuit de basisverzekering bij vrouwen bedroegen in 2023 ruim 3 200 euro, bij mannen was dat 2 850 euro per persoon.

Hogere zorgkosten vrouwen in vruchtbare leeftijd

Vrouwen hebben alleen meer kosten dan mannen tussen de 15 en 55 jaar. Vrouwen hebben dan vooral hogere kosten voor ziekenhuiszorg en geboortezorg (verloskundige zorg en kraamzorg). Het verschil is het grootst bij vrouwen van 30 tot 35 jaar, dan zijn de gemiddelde zorgkosten van vrouwen meer dan twee keer zo hoog als die van even oude mannen (3 000 euro tegen 1 400 euro).