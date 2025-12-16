Kerstdrukte op wegen naar skigebieden

De ANWB Verkeersinformatie verwacht komend weekend files op de buitenlandse routes richting de wintersportgebieden. Dan begint voor veel mensen de kerstvakantie. In Nederland zelf wordt geen grote verkeersdrukte verwacht. Wel veroorzaken grenscontroles en winterse evenementen regionaal vertraging.

Verkeersdrukte in het buitenland

Duitsland

Op vrijdagmiddag 19 december en zaterdag 20 december staan in Duitsland lange files op de wegen in het zuiden. Het wordt vooral druk op de wegen richting de Alpen rond Frankfurt, Karlsruhe en München. Ook heeft terugkerend vakantieverkeer onderweg van Oostenrijk naar Duitsland te maken met grenscontroles. Hierdoor ontstaan mogelijk files bij Suben (A3), Walserberg (A8) en Kiefersfelden (A93).

Oostenrijk

Zaterdag 20 december is de populairste reisdag in Oostenrijk. Wintersporters hebben op de B179 Füssen-Nassereith de grootste kans op vertraging. Ook staan er files op de A12 tussen Kufstein en Innsbruck en op de A10 tussen Salzburg en Bischofshofen. Bovendien is het de laatste kilometers naar de wintersportbestemming druk op lokale wegen.

Frankrijk

In Frankrijk is vrijdag 19 december de drukste dag. Er is veel verkeer op de wegen ten oosten van Lyon, op de A41 en A43. Op de laatste kilometers naar de skigebieden staan files op de lokale wegen.

Files op de terugweg

Zaterdag 27 december is eveneens een drukke reisdag door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. Op zaterdag 3 januari staan er vooral files op de routes terug naar huis. Maandag 5 januari beginnen in Nederland de scholen weer.

Verkeersdrukte in Nederland

Grenscontroles

In de grensstreek bij Duitsland is kans op tijdsverlies door grenscontroles. Bijvoorbeeld op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. Ook op de A1 bij grensovergang De Lutte staan files.

Evenementen

Van ochtend- en avondspitsen is tijdens de kerstvakantie vrijwel geen sprake. Wel veroorzaken evenementen mogelijk vertraging onderweg. Zo trekken kerstmarkten zoals die in Valkenburg en Maastricht veel bezoekers. Ook staan er files rond outletcentra en bij de Winter Efteling. Zaterdag 20 december trekt het Mega Piraten Festijn veel bezoekers naar het Gelredome in Arnhem.

