OM stelt geen hoger beroep in na vrijspraak Marco Borsato

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 4 december jl. 'Het OM verwacht dat er een zeer kleine kans is dat het Hof, bij de behandeling van de zaak in hoger beroep, wel tot een veroordeling zou komen', zo meldt het OM dinsdag.

Onvoldoende bewijs

De rechtbank boog zich in de strafzaak over de vraag of er voldoende wettig en overtuigend bewijs is om aan te tonen dat Marco Borsato tussen september 2014 en januari 2015 ontucht heeft gepleegd met een minderjarige. Het OM eiste vijf maanden gevangenisstraf. De rechtbank sprak Marco Borsato vrij op basis van onvoldoende bewijs.

Betrouwbare verklaring

Na het bestuderen van het vonnis concludeert het OM dat de rechtbank op twee belangrijke punten anders tegen de zaak aankijkt. Het eerste punt betreft de betrouwbaarheid van de verklaring van de aangeefster. Het OM is nog steeds overtuigd van de betrouwbaarheid. De rechtbank stelt echter slechts dat deze aangifte niet onbetrouwbaar is en geeft geen eindoordeel over de betrouwbaarheid.

Steunbewijs

Het tweede punt betreft het steunbewijs. Als een verdachte in een zedenzaak ontkent, wordt er gekeken of er bewijs is dat de verklaring van de aangever (of verdachte) ondersteunt. In deze zaak bestond het door het OM aangevoerde steunbewijs uit getuigenverklaringen, WhatsApp-berichten, geluidsopnames, waargenomen emoties en teksten in een dagboek.

Rechtbank heeft bewijsmiddelen los van elkaar beoordeeld

Het OM heeft gekeken naar hoe de verschillende bewijsmiddelen elkaar ondersteunen. De rechtbank heeft ervoor gekozen de bewijsmiddelen los van elkaar te beoordelen. De rechtbank heeft vervolgens geconcludeerd dat er geen steunbewijs is. Hoewel het OM die conclusie niet deelt, heeft de rechtbank haar oordeel over de bewijsmiddelen wel op elk punt juridisch onderbouwd.

Nader onderzoek

'Nader onderzoek wordt door het OM niet zinvol geacht, nu de mogelijkheden om steunbewijs te verzamelen in deze zaak al uitputtend zijn benut. Dat betekent dat het Hof, bij een eventueel hoger beroep, een beslissing moet nemen op basis van hetzelfde dossier. Dit alles meewegende schat het OM de kans zeer klein in dat het Hof wel tot een bewezenverklaring zal komen. Daarom zal er geen hoger beroep worden ingesteld', aldus het OM.