René Karst (59) overleden

Op 59-jarige leeftijd is volkszanger en presentator René Karst overleden. Dit meldt zijn familie op instagram.

Karst is bekend van nummers ‘Liever te dik in de kist’ en Atje voor de Sfeer.

Op het sociale mediakanaal van Karst laat de familie weten: ‘René is vanmorgen niet meer wakker geworden en op een vredige manier heengegaan. We zijn ontroostbaar. Met zijn muziek, warmte en unieke persoonlijkheid heeft hij vele, maar vooral onze, harten geraakt.’

Karst was ook bekend om het maken van muziek voor andere artiesten, als Frans Duijts, Wolter Kroes en Monique Smit.

