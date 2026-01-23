Boer Harm & Frank van Etten - "Zuigen"!

Na het succes van Van Boer tot Zigeuner brengen Boer Harm en Frank van Etten een nieuwe feesttrack uit: Zuigen.

Zuigen is een uptempo Nederlandse feestplaat met een carnavalsgevoel en een Curaçaose swing. Simpel, vrolijk en recht op de dansvloer af. De hook is meteen duidelijk en blijft hangen. De grap snapt iedereen: “Stop met zeuren en begin met zuigen” met een knipoog naar stofzuigen.

De track voelt fris, speels en gemaakt voor feestmomenten. Sluit logisch aan bij playlists als Nederlandse Hits, Feestmuziek, Carnaval Hits en Volksfeest. Boer Harm en Frank van Etten bouwen voort op een actieve fanbase, sterke betrokkenheid op TikTok en Instagram en geplande live shows richting carnaval 2026. De release wordt ondersteund met social content en radio-promo.

