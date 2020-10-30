Borsato krijgt het laatste woord tijdens zitting

Volgens Knoops is Borsato nooit alleen in zijn kleedkamer geweest en kan het misbruik onmogelijk hebben plaatsgevonden. Ook zou het verhoor van aangeefster van onvoldoende kwaliteit zijn geweest. Zo zouden de woorden over het betasten van het kruis door verhoorders haar in de mond zijn gelegd.

In het requisitoir haalde Knoops regelmatig een onderzoek van rechtspsycholoog Van Koppen aan die kritiek heeft geuit over het verhoor van de politie. Zo zouden er geen kritische vragen zijn gesteld aan de aangeefster. Het Openbaar Ministerie zegt hiervan dat Van Koppen tot twee keer toe heeft geoordeeld over een niet volledig dossier. Volgens de verdediging zou het slachtoffer vooraf geoefend hebben met misdaadverslaggever John van den Heuvel. Het OM zegt dat dit niet het geval is geweest en heeft Van den Heuvel haar alleen uitgelegd wat haar te wachten stond.

Borsato kreeg aan het einde van de zitting het laatste woord en zei dat er een soort karikatuur van hem gemaakt is. Volgens rechtbank verslaggeefster Saskia Belleman zei Borsato: "Als een soort zedendelinquent die alles maar goedkeurt. Ik heb me 20 jaar lang met toewijding ingezet om goed voor dit gezin te zorgen." Volgens de zanger zou er bij toeval screenshots en foto’s op zijn zakelijke computer zijn gekomen van de moeder en dochter die elkaar onder de douche aan het filmen zijn.

