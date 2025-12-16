Nederland wordt gastland voor de Claimscommissie voor Oekraïne

Op 16 december, tijdens de ministeriële diplomatieke conferentie in Den Haag, heeft Nederland aangekondigd het gastland te worden voor de Claimscommissie voor oorlogsschade in Oekraïne. 'De aankondiging volgt op de aanneming van een internationale resolutie waarin Nederland werd uitgenodigd om de Claimscommissie te huisvesten', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

Lang en complex proces

Dit is een nieuwe stap in het belangrijke internationale compensatiemechanisme om slachtoffers van de Russische agressie in Oekraïne te kunnen compenseren. Dat is een lang en complex proces, dat bestaat uit drie stappen: een Schaderegister, een Claimscommissie en een Schadefonds.

Al 80.000 schadeclaims uit Oekraïne

Het Schaderegister verzamelt al sinds 2024 schadeclaims uit Oekraïne, vanuit Den Haag. Dat zijn er inmiddels al meer dan 80.000. Met de ondertekening van het Oprichtingsverdrag van de Claimscommissie is een historische stap gezet richting herstel en compensatie voor de door Rusland aangerichte schade. Dankzij de Claimscommissie kan de al geregistreerde schade van Oekraïense burgers, bedrijven en instellingen worden beoordeeld. Uiteindelijk werken we toe naar een daadwerkelijk schadefonds - stap drie in het proces. Dit proces draagt niet alleen bij aan mogelijke financiële compensatie, maar biedt ook erkenning aan slachtoffers.

Den Haag als stad van 'vrede en recht'

Den Haag huisvest al decennialang een breed scala aan internationale hoven, tribunalen en organisaties en ook het Schaderegister is in Den Haag gehuisvest. De keuze om ook de Claimscommissie in Nederland te vestigen ligt daarmee voor de hand en sluit aan bij Den Haag als stad van vrede en recht.

Compensatie

'Compensatie voor geleden schade is een belangrijk onderdeel van een duurzame en rechtvaardige vrede in Oekraïne. Nederland zet zich hier samen met haar internationale partners voor in. We staan pal naast Oekraïne, in de strijd voor gerechtigheid en daarbuiten', aldus het ministerie.