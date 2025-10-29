OM eist 7 jaar cel en tbs tegen man verdacht van online seksueel misbruik minderjarigen

Het OM is van oordeel dat de 41-jarige verdachte uit de gemeente Heerlen zich schuldig heeft gemaakt aan het online seksueel misbruiken van 5 minderjarige meisjes. Hij wordt ervan verdacht dat hij deze meisjes heeft gedwongen om seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten, deze op te nemen en naar hem door te sturen. Daarnaast was verdachte ook nog in het bezit van andere kinderporno.

Strafeis

Het OM rekent verdachte zwaar aan dat hij de minderjarige meisjes onder druk heeft gezet om de kinderporno te vervaardigen en aan hem toe te zenden. Uit gedragskundig onderzoek is gebleken dat verdachte een stoornis heeft en deskundigen hebben dan ook geadviseerd om een maatregel van tbs met verpleging van overheidswege op te leggen. Vanwege de ernst van de feiten en de omvang van deze zaak acht het OM naast deze maatregel een lange gevangenisstraf op zijn plaats. Om die reden vorderde de officier van justitie vandaag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 7 jaar en daarnaast de door deskundigen geadviseerde tbs-maatregel met verpleging van overheidswege.

Onderzoek

Het politieonderzoek in deze zaak heeft wegens omstandigheden de nodige vertraging opgelopen. Ook is pas in een laat stadium duidelijk geworden dat er bij deze verdachte sprake is van een stoornis zoals vastgesteld door de deskundigen. Dit alles maakt dat de verdachte tot aan de zitting nog op vrije voeten was. De officier van justitie vorderde vandaag op zitting om verdachte per direct in hechtenis te nemen. De rechtbank ging hierin mee en heeft de gevangenneming van verdachte bevolen met ingang van vandaag.