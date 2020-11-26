Politie: Naast burgers en bedrijven ook overheden steeds vaker doelwit van digitale aanvallen

'Digitale aanvallen door statelijke actoren, cybercriminelen en andere kwaadwillenden’

‘We merken dat naast burgers en bedrijven ook overheden steeds vaker doelwit zijn van digitale aanvallen door statelijke actoren, cybercriminelen en andere kwaadwillenden’, zegt Stan Duijf, bij de politie verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime. ‘Tegelijk zien we dat cybercrime door AI en dienstenmodellen steeds makkelijker wordt voor criminelen en dat baart zorgen.’ De politie zet daarom stevig in op de aanpak van cybercrime, via internationale operaties zoals onder meer Endgame. Duijf: ‘Daarbij hebben we wereldwijd meerdere malware offline gehaald en daders rechtstreeks aangesproken.’

Misbruik veelgebruikte software

Duijf wijst nog op het risico dat cybercriminelen en statelijke actoren bekende zwakke plekken in veelgebruikte software misbruiken en zo toegang krijgen tot systemen zoals recent Citrix en Microsoft. ‘Veel Nederlandse organisaties gebruiken de producten van deze leveranciers. Het is zaak de berichtgeving in de gaten te houden en updates zo snel mogelijk te installeren. Zo voorkom je veel schade.’

Internationale wetgeving nodig

De politie wil burgers en bedrijven – liefst wereldwijd – waarschuwen als ze doelwit zijn van een bepaalde cyberaanval of als hun data zijn gestolen, geeft Duijf aan. ‘In Nederland kunnen mensen zelf regelmatig via onze website checken of ze zijn gehackt. Maar internationaal kan de politie deze data vanwege wetgeving nog niet altijd met (potentiële) slachtoffers delen. We hopen dan ook dat de wet- en regelgeving hierop wordt aangepast, zodat we ook slachtoffers in het buitenland kunnen waarschuwen.’