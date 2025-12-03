Drenten met gaswinningsschade ervaren meer stressklachten en minder vertrouwen

De impact van de gaswinningsproblematiek stopt niet bij de provinciegrens van Groningen: Drentse respondenten die aangeven woningschade te hebben door gaswinning, ervaren meer stressgerelateerde klachten en minder vertrouwen in de overheid dan respondenten zonder schade. Tegelijkertijd is hun veiligheidsgevoel in het afgelopen jaar iets toegenomen. Dat blijkt uit drie vragenlijsten die tussen april 2024 en april 2025 zijn afgenomen in een gezamenlijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksinstituut Nivel.

Het onderzoek is in het voorjaar van 2024 gestart onder een steekproef van bewoners van Drenthe. Het maakt deel uit van het project Gronings Perspectief, waarin sinds 2016 wordt gemeten wat de gevolgen zijn van de gaswinningsproblematiek voor bewoners van de provincie Groningen.

Meer gezondheidsklachten maar ook meer veiligheid

Respondenten met woningschade ervaren meer stressgerelateerde gezondheidsklachten dan respondenten zonder schade. Deze groep woont vooral in Noord-Drenthe, tegen de grens met de provincie Groningen. Zij rapporteren daarnaast vaker gevoelens van boosheid en machteloosheid en ervaren minder hoop. Opvallend is dat de stressklachten toenemen tussen april 2024 en april 2025, terwijl het gevoel van veiligheid in het algemeen juist wat stijgt. Wel blijft er een verschil zichtbaar: respondenten met aardbevingsschade voelen zich nog steeds minder veilig dan degenen zonder schade. Het vertrouwen in de overheid is in Drenthe afgenomen tussen 2024 en 2025; respondenten rapporteren minder vertrouwen in de Rijksoverheid, de provincie en vooral de eigen gemeente.