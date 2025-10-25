Auto gekanteld bij zware aanrijding bij Musselkanaal, 2 personen gewond

Auto gekanteld

Hulpdiensten waaronder brandweer Stadskanaal en het hulpverleningsvoertuig van brandweer Emmen werden opgeroepen alsmede de ambulance en de politie.

Hier kwamen op de bekende locatie twee voertuigen met elkaar in botsing, waarbij een voertuig is gekanteld.

Twee personen gewond

Bij het ongeval raakten twee personen gewond. De weg werd tijdens de hulpverlening afgesloten voor doorgaand verkeer. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend en zal onderzoek door de politie moeten uitwijzen.