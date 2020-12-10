Automobilist gewond na botsing tegen boom in Vries

Dinsdagmiddag rond 15.40 uur vond er een verkeersongeval plaats op de Groningerstraat nabij Vries. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen waaronder brandweer van Vries en Eelde en een mobiel medisch team per auto uit Eelde.

Boom

Een bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en kwam met een boom in botsing. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De Groningerstraat werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer.