Provincie Drenthe neemt maatregelen na incidenten met wolf in Dwingelderveld

De situatie van afgelopen week, waarbij een wolf meerdere keren dicht bij mensen en honden kwam, is onwenselijk. 'Daarom werkt de provincie Drenthe op dit moment aan concrete maatregelen die erop gericht zijn de wolf weer schuw te maken voor mensen', zo meldt de provincie Drenthe.

Afschrikken

'We onderzoeken welke middelen we zo snel mogelijk kunnen inzetten, zoals het zenderen of gericht afschrikken van het dier. Deze stappen moeten helpen om herhaling te voorkomen en de veiligheid in het gebied te verbeteren', zo meldt de provincie.

'Neem geen honden mee naar het Nationaal Park Dwingelderveld'

Tot die tijd vragen we inwoners dringend om geen honden mee te nemen naar het Dwingelderveld. Dat is in het belang van mens en dier. We begrijpen goed dat de recente incidenten veel indruk maken. Juist daarom willen we risico’s zoveel mogelijk beperken, totdat de maatregelen zijn ingevoerd.

'Verstandig gehandeld'

Getuigen die afgelopen weekend met een wolf werden geconfronteerd, hebben verstandig gehandeld door hard te roepen en duidelijk aanwezig te zijn. Dat gedrag helpt om de wolf afstand te laten houden en te leren niet te dicht bij mensen te komen.

Zichtmeldingen doen bij het Wolvenmeldpunt

Om de situatie goed te kunnen volgen en adequaat op te treden, hebben we meldingen nodig. We vragen iedereen om confrontaties, maar ook zichtmeldingen, door te geven via het Wolvenmeldpunt van BIJ12. Die informatie helpt ons om snel en gericht te kunnen handelen.