Illegale asbestverwijdering en stilleggingen in regio Assen

Drie asbestlocaties zijn begin deze maand stilgelegd door de Nederlandse Arbeidsinspectie, omdat bij de saneringswerkzaamheden niet veilig werd gewerkt. Dit was de opbrengst van twee actiedagen in de regio Assen, waarbij de Inspectie in totaal 29 asbestsaneringslocaties bezocht en bij 15 daarvan een of meerdere overtredingen constateerde, waaronder twee illegale asbestsaneringen.

Bij onveilige situaties op het werk, die voor ernstig gevaar voor medewerkers zorgen, worden werkzaamheden direct stilgelegd. Zoals bij deze asbestsaneringen, omdat de betrokken bedrijven belangrijke voorzorgsmaatregelen - die noodzakelijk zijn bij het verwijderen van asbest - niet hadden genomen.

Voorzorgsmaatregelen

Zo waren in enkele gevallen de benodigde inventarisaties van het aanwezige asbest niet gemaakt en werd tijdens het werk onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen die horen bij het verwijderen van asbest. Daarnaast ontbrak het verplichte toezicht door een deskundige op de saneringslocaties.

Boetes

De overtredende bedrijven krijgen nu boetes opgelegd voor het in gevaar brengen van de veiligheid en gezondheid van onder meer medewerkers. Daarnaast heeft de Arbeidsinspectie bij 5 locaties de eis opgelegd om eerst aanvullende en volledige asbestinventarisaties uit te voeren, voordat de stillegging wordt opgeheven.

Gezondheidsrisico's

Asbest is materiaal dat tot 1994 veel werd gebruikt, bijvoorbeeld in de bouw. Het werken met asbest levert verhoogde gezondheids- en veiligheidsrisico's op: blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot verschillende soorten kanker, en tijdens de werkzaamheden is de kans op vallen van hoogte vaak groot.