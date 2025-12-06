Vier jonge mannen opgepakt na mogelijke beschieting woning Udenhout

Na een melding vrijdagavond laat in Udenhout, waarbij mogelijk geschoten zou zijn, zijn later vier verdachten aangehouden in de Slimstraat. 'Hun betrokkenheid wordt verder onderzocht', zo meldt de politie zaterdag.

Melding

Net voor middernacht ontving de meldkamer vrijdag 5 december een melding dat er mogelijk geschoten zou zijn op een woning in Udenhout. Agenten gaan ter plaatse en treffen onderweg een voertuig dat overeenkwam met informatie uit de eerdere melding. 'De vier inzittenden, in de leeftijd van 17 tot en met 19 jaar afkomstig uit Tilburg en Dongen, zijn aangehouden voor verder onderzoek', aldus de politie.

Geen kogelinslagen of vuurwapen aangetroffen

In verband met mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen, gebeurde dit door meerdere politieagenten. Bij de betreffende woning zijn geen kogelinslagen aangetroffen, ook is er geen vuurwapen aangetroffen bij de verdachten. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.