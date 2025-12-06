Nieuwe EU-regels brengen onmisbare apotheekbereidingen voor patiënten in gevaar

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en het Netwerk Gespecialiseerde Bereidingsapotheken (NGB) maken zich grote zorgen over nieuwe Europese voorstellen die de beschikbaarheid van essentiële medicatie voor patiënten ernstig kunnen bedreigen. Dit meldt de NVZA zaterdag.

Doorlevering bereidingen apotheken in gevaar

Bij de herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving dreigt een belangrijke bepaling niet te worden opgenomen. Het gaat hierbij om de mogelijkheid voor bereidingsapotheken om bereidingen door te leveren aan andere apotheken, die deze medicatie vervolgens aan patiënten verstrekken. 'Als deze doorlevering niet meer mogelijk is, komen duizenden patiënten zonder medicatie te zitten, die ervan afhankelijk zijn. De NVZA, KNMP en NGB roepen Europese politici dan ook op om doorlevering van apotheekbereidingen mogelijk te houden', aldus de NVZA.

Apotheekbereidingen onmisbaar

Apotheekbereidingen zijn geneesmiddelen die door apothekers zelf worden gemaakt wanneer er geen geregistreerd adequaat alternatief vanuit de farmaceutische industrie beschikbaar is. Het gaat hierbij vaak om maatwerk, bijvoorbeeld:

- voor kinderen, die andere doseringen of toedieningsvormen nodig hebben;

- voor patiënten met een zeldzame aandoening, waarvoor geen commercieel product bestaat;

- bij geneesmiddeltekorten, wanneer de industrie tijdelijk niet kan leveren;

Doorleverbeperking onwerkbaar en ondermijnt patiëntenzorg

Deze geneesmiddelen worden slechts op een paar plaatsen in Nederland bereid. Doorleveren is daarom noodzakelijk om alle patiënten in alle ziekenhuizen en apotheken van dezelfde veilige medicatie te kunnen voorzien. Als het doorleveren niet meer mag, dan zijn er veel geneesmiddelen niet meer beschikbaar in alle ziekenhuizen en alle apotheken.

Behandelingen uitgesteld of afgebroken

Voorraden zullen uitgeput raken en behandelingen zullen moeten worden uitgesteld of afgebroken. Vooral kinderen en patiënten met zeldzame ziekten en patiënten op de IC komen hierdoor direct in de knel. Ook de flexibiliteit om snel op te schalen tijdens crises of tekorten dreigt verloren te gaan. Door het niet meer beschikbaar zijn van de juiste geneesmiddelen op maat zal de hoge werkdruk alleen maar toenemen.

Europese politiek: onderneem actie!

De NVZA, KNMP en NGB roepen Europese politici gezamenlijk op om het voorstel van de Raad van Europa, dat collegiaal doorleveren van bereidingen mogelijk maakt (artikel 3 lid 1a), op te nemen in de uiteindelijke wetstekst. Alleen wanneer apothekers voldoende ruimte behouden voor het veilig bereiden, op voorraad houden en collegiaal doorleveren van bereidingen, kunnen patiënten blijven rekenen op tijdige, passende en betrouwbare zorg.