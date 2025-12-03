woensdag, 3. december 2025 - 19:41 Update: 03-12-2025 19:45
Tussenstand 1e kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2026
Foto: Nathan Reinds/NPO/NOS/AVROTROS
Hilversum
Over precies een week sluiten de stembussen van de eerste kwalificatieronde van de 61e Gouden Televizier-Ring. Daarom delen ze vandaag de tussenstand in de vorm van een top 10.
Deze tien tv-programma’s hebben op dit moment de meeste stemmen ontvangen van de Nederlandse kijker. De titels staan op alfabetische volgorde.
- Antoni van Leeuwenhoek: Over Leven met Kanker (RTL4)
- Beste Zangers (AVROTROS)
- De Augurkenkoning (RTL4)
- De Bondgenoten (SBS6)
- De Oranjezomer / De Oranjezondag (SBS6)
- De Slimste Mens (KRO-NCRV)
- Denkend aan Holland (Omroep MAX)
- Het MAX Orkest (Omroep MAX)
- Kassa (BNNVARA)
- Woeste Grond (AVROTROS)
Verkiezing
Stemmen voor de eerste kwalificatieronde kan nog tot woensdag 10 december 10:00 uur via TVgids.nl/ring. Die dag wordt ook bekendgemaakt welke vijf programma's zich uiteindelijk hebben gekwalificeerd.
