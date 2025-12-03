Wie weet meer over de dood van de 38-jarige Rajae?

Wie weet meer over de dood van de 38-jarige Rajae? Op 12 november 2025 werd haar lichaam en auto aangetroffen in de Westlandgracht in Amsterdam. De politie startte direct een onderzoek om meer te weten te komen over haar dood. De vrouw was op vrijdag 7 november met vriendinnen uitgegaan in de omgeving van het Leidseplein. Toen ze na twee dagen onbereikbaar was voor haar familie, werd de politie ingeschakeld.

Uit onderzoek kwam naar voren dat het slachtoffer op 8 november 2025, net na 04:30 uur in haar zwarte Audi A1 vanaf het Leidseplein naar de Heemstedestraat rijdt. Op camerabeelden werd duidelijk dat er een voertuig met blauwe kentekenplaten achter haar reed op de Heemstedestraat.

Een uur later, rond 5:30 uur in de ochtend, maakte (een nog onbekend) iemand melding bij de politie. De melder, wiens naam niet bekend is bij de politie, hoorde in de buurt van de Delflandlaan iemand om hulp roepen.

De politie is hierop naar de Delflandlaan gegaan, maar heeft toen geen hulpbehoevende persoon aangetroffen. Ook zijn er toen geen bijzondere dingen gezien of gehoord. De Delflandlaan bevindt zich op zo’n 100 – 150 meter vanaf de locatie waar het slachtoffer en haar auto later zijn aangetroffen.

Het onderzoeksteam heeft getracht in contact te komen met de melder, maar dit is helaas niet gelukt. Het onderzoeksteam komt heel graag in contact met deze specifieke melder. Het onderzoeksteam hoopt hiermee in kaart te kunnen brengen of deze melding betrekking heeft op de dood van de Rajae.

Het onderzoeksteam houdt op dit moment alle scenario’s nog open: een misdrijf, ongeluk en zelfdoding, worden allemaal onderzocht. Daarbij zijn getuigen van cruciaal belang. Een opvallende bevinding betreft het achterlaten van diverse spullen op de Ookmeerweg op 10 november, vlak bij het verblijfadres van Rajae. Het ging hierbij om kleding en make-up. Een aantal personen, in ieder geval drie, zijn op deze locatie gezien. Zij reden in een Audi en Volkswagen Polo.