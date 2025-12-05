Belgische militair overleden bij afvuren 120 mm mortiergranaat

Tijdens een oefening van de multinationale battlegroup in Litouwen heeft zich afgelopen weekend een ernstig ongeval voorgedaan bij Belgische collega’s. 'Bij het vuren met een Belgisch 120mm mortiersysteem is een militair ernstig gewond geraakt en vervolgens aan zijn verwondingen overleden. De Belgische autoriteiten onderzoeken de oorzaak van dit tragische ongeval', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Tijdelijk schietverbod 120mm mortiersystemen in Nederland

Nederlandse eenheden van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine maken ook gebruik van 120mm mortiersystemen en -munitie. Nederland gebruikt niet dezelfde munitie als België. Mogelijk gebruikt de krijgsmacht wel dezelfde ontstekingsbuizen als onderdeel van de mortiergranaten. 'Er zijn geen aanwijzingen voor gebreken aan de ontstekingsbuizen. Desondanks heeft Defensie uit voorzorg besloten een tijdelijk schietverbod in te stellen voor de Nederlandse munitie. Dat geldt totdat er meer duidelijk is over de toedracht van het Belgische ongeval', aldus het ministerie.

Alternatieve trainingsmogelijkheden

Het tijdelijk schietverbod is uit voorzorg ingesteld. Dat gebeurt vaker na incidenten met munitie. Nederland kent recentelijk geen incidenten met het 120mm mortiersysteem. Dit tijdelijke verbod heeft gevolgen voor een aantal oefeningen van de landmacht en de marine waar eenheden met dit systeem trainen. Defensie heeft de mortiereenheden geïnformeerd over het tijdelijk schietverbod. Ook past de organisatie de oefeningen van deze eenheden aan. Zij krijgen daar waar mogelijk alternatieve trainingsmogelijkheden aangeboden.

Condoleances

Het Nederlandse ministerie van Defensie leeft mee met het verlies voor de nabestaanden en militaire collega’s. Minister Ruben Brekelmans en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim condoleerden na het ongeval hun Belgische counterparts.