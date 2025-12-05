Man op uitgebrande politieauto voor de rechter, OM eist 9 maanden cel

Met zijn armen triomfantelijk in de lucht stond hij op de motorkap van een uitgebrande politieauto, donderdag zat hij in het verdachtenbankje. 'Een 44-jarige man uit Schiedam moest zich bij de rechter verantwoorden voor zijn gedrag tijdens de rellen op en rond het Malieveld op 20 september', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM had hij een aanjagende rol.

Op motorkap geklommen

De man viel in het onderzoek naar de beelden van de rellen voor het eerst op bij de uitgebrande politieauto langs de Koekamplaan. Daar klom hij op de motorkap en stak triomfantelijk zijn armen in de lucht. Nadat hij weer van de auto was gestapt stond hij erbij toen anderen het na rokende voertuig ondersteboven kieperden. Vervolgens liep hij met een groep mee de binnenstad in.

Partijkantoor D66

Bij het partijkantoor van D66 in de Lange Houtstraat was verdachte een van de eersten die een schoppende beweging naar de voordeur maakte. Hierna begonnen anderen met stenen en voorwerpen te gooien. Op het Plein pakte hij het bouwhek van het Binnenhof vast en begon eraan te trekken. Hij wenkte anderen en in een oogwenk stonden tientallen mannen aan het hek die het omver duwden en daarna het bouwterrein op liepen. Op de Grote Marktstraat gooide de verdachte nog iets, vermoedelijk een blik bier, naar een voorbijganger op een fiets.

Ophitsen

Veel verdachten zijn in de afgelopen weken al veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld tijdens de rellen van 20 september. Dat betekent dat ze als groep geweld hebben gepleegd. Maar de officieren van justitie benadrukten daarbij steeds dat de eigen acties van verdachten anderen weer ophitsten om óók te gaan rellen. Zo hield het geweld zichzelf in stand.

Eis 9 maanden cel

Dat gold des te meer voor de verdachte die donderdag terecht stond, die anderen wenkte om mee te doen. De officier van justitie eiste tegen de verdachte een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechter veroordeelde hem tot 180 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast moet verdachte van de rechter schadevergoeding betalen aan D66 en het Rijksvastgoedbedrijf voor toegebrachte schade aan het partijkantoor en het Binnenhof.