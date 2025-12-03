OM eist 16 jaar cel en TBS tegen verdachte dodelijke steekpartij Hoofddorpplein

De officier van justitie in Amsterdam heeft woensdag een celstraf van zestien jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een inmiddels 28-jarige man die ervan wordt verdacht in de nacht van 8 op 9 augustus 2024 op het Hoofddorpplein in Amsterdam-Zuid een 23-jarige man te hebben vermoord.

Het slachtoffer was die nacht op het Hoofddorpplein met vrienden wat aan het hangen, wat ze daar vaker deden. Nadat hij even was gaan plassen en bij zijn vriendengroep terugkwam, kwam de verdachte op hem af en stak hem volledig uit het niets dood. Direct werd een grootschalig politieonderzoek opgestart. Op 15 augustus 2024 werd de verdachte aangehouden die vandaag voor de rechter stond. De man wordt verdacht van moord.

Mes meegenomen

Uit het politieonderzoek is duidelijk geworden dat de verdachte die bewuste dag kort na middernacht naar het Hoofddorpplein is gegaan, terwijl hij wist dat daar rond dat tijdstip vaak een groep stond die hem naar eigen zeggen vaker lastigviel. De verdachte had een mes meegenomen en hij verstopte zich vlakbij de vriendengroep onder een door hem meegenomen autohoes. Nadat het slachtoffer net had geplast – vermoedelijk bij de plek waar de verdachte zat of lag – stak de verdachte volledig uit het niets het slachtoffer recht in zijn hart.

Op camerabeelden van vlak na de dodelijke steekpartij is te zien dat de verdachte weg rent vanaf het Hoofddorpplein in de richting van de straat waar hij woont. Als hij zijn straat inloopt is hij niet meer te zien op de beelden. De politie heeft ook onderzoek gedaan naar de deurbelcamera van de woning van verdachte. Precies van 9 augustus, de dag waarop de dodelijke steekpartij plaatsvond, ontbreken de beelden. Het is niet duidelijk geworden of die beelden nooit zijn opgeslagen of dat ze later zijn verwijderd.

DNA

Op de autohoes die verdachte met zich meedroeg is een spoor aangetroffen met in ieder geval DNA van verdachte en slachtoffer. DNA van de verdachte bevond zich op meerdere plekken op de autohoes, waaronder rondom twee beschadigingen waar ook DNA van het slachtoffer is aangetroffen.

Verschillende getuigen hebben verklaard dat voorafgaand aan de fatale nacht van 8 op 9 augustus 2024 er eerder confrontaties zijn geweest tussen verdachte en de vriendengroep van het slachtoffer.

Tijdens de tweede doorzoeking van de woning van verdachte is op zijn computer kinderporno aangetroffen. Ook werd er een op een echt vuurwapen gelijkend gasdrukpistool aangetroffen.

Pieter Baan Centrum

Verdachte is geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, waarbij hij heeft geweigerd mee te werken aan het onderzoek. De psycholoog en de psychiater hebben geconcludeerd dat er bij verdachte sprake is van complexe problematiek, die echter niet kan worden geduid omdat de verdacht niet wilde meewerken. Voor de officier van justitie staat echter voldoende vast dát er bij de verdachte sprake is van een stoornis en dat behandeling daarvan in een gedwongen kader noodzakelijk is.

Het OM gaat uit van voorbedachte raad. De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd de verdachte op verdenking van moord naast een celstraf van zestien jaar TBS met dwangverpleging op te leggen.