Laagste inkomens zien kloof tussen zorgpremie en zorgtoeslag vrijwel verdubbelen

Nederlanders met een laag inkomen zijn volgend jaar bijna twee keer zoveel geld kwijt aan hun zorgverzekering dan in 2020. Hoewel de zorgtoeslag bedoeld is om de zorgverzekering betaalbaar te houden, stijgen de premies harder dan de tegemoetkoming.

Iemand met een minimuminkomen of bijstandsuitkering moet in 2026 ruim € 30 per maand zelf bijleggen op de zorgpremie. In 2020 was dit ‘gat’ nog ongeveer maandelijks € 16. Dat blijkt uit een analyse van Zorgwijzer.

Miljoenen minima raken verder achterop

Naar schatting ontvangen 3,5 miljoen Nederlanders de maximale zorgtoeslag. Het gaat vooral om huishoudens met een laag inkomen: bijstandsgerechtigden, studenten, minimumloners en AOW’ers zonder aanvullend pensioen.

Uit de cijfers van Zorgwijzer blijkt dat juist voor deze groepen de zorgpremie de afgelopen jaren aanzienlijk harder is gestegen dan de toeslag.

Voor alleenstaanden is het gat tussen premie en toeslag snel opgelopen. In 2026 blijft iemand met een gemiddeld geprijsde basisverzekering ruim € 30 per maand zelf betalen. Dat is een stijging van € 14,50 ten opzichte van 2020.

Zelfs bij de allergoedkoopste basispolis slaat de balans inmiddels negatief uit. Waar iemand in 2020 nog ongeveer € 2 per maand overhield bij de maximale zorgtoeslag, betaalt diezelfde persoon in 2026 ruim € 13 per maand bij. Daarmee is het nadeel in zes jaar tijd met ruim € 15 toegenomen.