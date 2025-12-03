Retourfraudeurs uit Baarn aangehouden, verkoopplatform voor tonnen opgelicht

Dinsdag 2 december hield de politie twee mannen uit Baarn aan op verdenking van oplichting. 'Ze zouden een online verkoopplatform mogelijk voor tonnen hebben opgelicht', zo meldt de politie woensdag.

Aangifte online verkoopplatform

Politie Midden-Nederland startte een onderzoek nadat het online verkoopplatform aangifte deed van mogelijke oplichting. Uit onderzoek kwamen de twee mannen uit Baarn naar voren. Het tweetal zou gedurende langere tijd allerlei producten besteld hebben op de website, voornamelijk multimedia- en elektronica-artikelen. Vervolgens deden zij alsof ze de producten hadden geretourneerd. De producten kwamen echter nooit aan bij het bedrijf. De producten werden ondertussen verkocht op andere websites voor tweedehands goederen. Het tweetal streek hier mogelijk enkele honderdduizenden euro’s mee op, blijkt uit financieel onderzoek van de politie.

Goederen afgepakt

'Dinsdag 2 december hield de politie twee mannen van 23 en 24 jaar uit Baarn aan. Meerdere panden in Baarn werden doorzocht. In de twee woningen en een opslagbox trof de politie contant geld, kilo’s vuurwerk, verdovende middelen en een vuurwapen aan. Daarnaast werden veel goederen gevonden die mogelijk te linken zijn aan de oplichting', aldus de politie.

Slachtofferbeslag

Er werd beslag gelegd op alle goederen en diverse voertuigen voor waarheidsvinding en als slachtofferbeslag. Slachtofferbeslag is bedoeld als vergoeding aan het slachtoffer voor de aangerichte schade. Het afpakken van crimineel geld of goederen is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden de verdachten geraakt op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Hierdoor hebben zij geen voordeel van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Meerdere aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.