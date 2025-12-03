Wolf gedood op Utrechtse Heuvelrug, mogelijk probleemwolf 'Bram'

Recent is de provincie Utrecht door de houder van de afschotvergunning voor wolf GW3237m geïnformeerd dat op de Utrechtse Heuvelrug een wolf is gedood. Dit meldt de provincie Utrecht woensdag.

Wolf 'Bram'

'Een spoedanalyse van DNA moet uitwijzen of het gaat om wolf GW3237m die ook wolf 'Bram' wordt genoemd. Naar verwachting kunnen we de uitslag van de DNA-analyse op 12 december bekendmaken', aldus de provincie die de vergunninghouder heeft gevraagd om uitvoering van de vergunning tot die tijd op te schorten.

GW3237m

De provincie is het bevoegd gezag voor beschermde diersoorten zoals de wolf. Na betrokkenheid van GW3237m bij verschillende ernstige incidenten is, op advies van wolvendeskundigen, op grond van veiligheidsoverwegingen besloten deze specifieke wolf uit de populatie te laten nemen. De provincie Utrecht heeft daarom aan het begin van de zomer een afschotvergunning verleend.

Adviezen

Sinds augustus geldt er een mijdadvies voor de landgoederen, bos- en natuurgebieden op de Utrechtse Heuvelrug tussen de A12 en de A28. Tot de uitslag van de DNA-analyse bekend is, blijven de huidige adviezen van kracht.

Wandelaarster gebeten

Aanleiding voor het besluit om de wolf te laten afschieten was een incident eind mei op landgoed Den Treek-Henschoten in Leusden. Een wolf kwam daar onverwacht uit de bosjes en beet een wandelaarster zonder dat daar aanleiding voor was. Uit DNA-onderzoek bleek dat het om GW3237m ging.

Wolf direct gevaar voor mensen

Volgens wolvendeskundigen is hiermee duidelijk dat deze wolf een direct gevaar vormt voor mensen. Daarom adviseren zij om de wolf te doden, zoals afgesproken is in het Interprovinciaal Wolvenplan. De Faunabeheereenheid Utrecht heeft daarop een vergunningaanvraag ingediend om de wolf te doden.