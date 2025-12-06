Ongeval met gewonde bij Zandvoort in Drentse Gieten

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Zaterdagochtend rond 11.00 uur raakte een bestuurder van een bestelauto de macht over het stuur kwijt op de Zandvoort bij Gieten.

Gewond naar ziekenhuis

De bestuurder van de auto vloog over het fietspad en kwam in de bermsloot tot stilstand. Na controle in de ambulance is de bestuurder met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Berging

Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de auto geborgen. Het verkeer ondervond geen hinder van het incident