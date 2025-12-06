zaterdag, 6. december 2025 - 17:57 Update: 06-12-2025 18:03

Ongeval met gewonde bij Zandvoort in Drentse Gieten

bestelauto-bermsloot
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Gieten

Zaterdagochtend rond 11.00 uur raakte een bestuurder van een bestelauto de macht over het stuur kwijt op de Zandvoort bij Gieten.

Gewond naar ziekenhuis

De bestuurder van de auto vloog over het fietspad en kwam in de bermsloot tot stilstand. Na controle in de ambulance is de bestuurder met onbekend letsel  overgebracht naar het ziekenhuis.

Berging

Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de auto geborgen. Het verkeer ondervond geen hinder van het incident

