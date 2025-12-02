Doorbraak in problematiek vol stroomnet in Noord-Brabant

TenneT gaat in Noord-Brabant de komende twee jaar 805 megawatt (MW) aan capaciteit op het hoogspanningsnet vrijgeven. Dat is ruim 5 keer het vermogen van Den Bosch en vergelijkbaar met een derde van de huidige elektriciteitsvraag van de provincie.

Het gaat specifiek om ruimte voor afname van elektriciteit, niet om teruglevering. Dit inzicht is gebaseerd op nieuwe, lagere groeicijfers van de elektriciteitsvraag van huishoudens en ondernemers in de provincie (200 MW) en een doorrekening van de impact van uitbreidingen van het hoogspanningsnet in het recent gepubliceerde Investeringsplan 2026 (605 MW). Robert Kuik, directeur Netwerkplanning bij TenneT: ‘Dit is ontzettend goed nieuws voor een provincie waar het net in 2022 zijn maximale capaciteit bereikte maar verduurzaming, woningbouw en economische groei centraal staan.’

Het hoogspanningsnet heeft vrijwel overal in Nederland zijn maximale capaciteit bereikt. Bij de berekening van de belasting van het net moeten de netbeheerders onder andere rekening houden met wat zij noemen autonome groei. Dat is groei van het elektriciteitsverbruik waar zij geen vat op hebben. Zoals huishoudens die meer stroom gaan gebruiken voor elektrische auto's en warmtepompen en ondernemers die meer stroom verwachten af te nemen binnen de ruimte die zij hebben in hun huidige contract. Actuele cijfers laten zien dat de groei van de stroomvraag in Brabant minder snel gaat dan eerder verwacht. ‘Hierdoor kan TenneT in een deel van West-Brabant per direct zo'n 200 megawatt

vrijgeven aan klanten op de wachtlijst; 80 megawatt daarvan gaat naar regionale netbeheerder Enexis’, stelt Kuik. Hierdoor kan ook Enexis een aantal ondernemers die op de

wachtlijst staan transportvermogen aanbieden. De regionale netbeheerder berekent momenteel door voor welke bedrijven dit geldt. Zij ontvangen in februari bericht.



Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Bas Maes (Energie): ‘Goed dat TenneT extra capaciteit vrijgeeft op het hoogspanningsnet. Dat helpt nog niet iedereen, maar dit is wel een flinke stap vooruit. Energie is een basisbehoefte voor woningbouw en economische groei. We moeten door met uitbreiden, zodat steeds meer bedrijven en huishoudens aangesloten kunnen worden. TenneT levert de komende jaren meer capaciteitsprojecten op. Als provincie maken we ons sterk om waar mogelijk te versnellen.’