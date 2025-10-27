Meer mensen met mentale problemen leidt tot meer druk op de verslavingszorg

Meer verwarde mensen op straat, toenemend gebruik van antidepressiva, studenten die bezwijken onder stress en prestatiedruk. Het aantal mensen met psychische problemen lijkt de laatste jaren flink toe te nemen. Onderzoek van Connection SGGZ laat zien dat mentale problemen en verslaving vaak samengaan en elkaar wederzijds beïnvloeden.

Mentale klachten en verslaving versterken elkaar

Ruim 1 miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva, een indicatie van hoe wijdverspreid mentale klachten zijn. Daarnaast is er een groep mensen die andere middelen gebruikt om, bewust of onbewust, mentale klachten en druk te verminderen. Er bestaat namelijk een duidelijke wisselwerking tussen psychische aandoeningen en verslavend gedrag. Mensen met mentale klachten grijpen vaker naar alcohol, drugs of andere middelen, mogelijk als manier om met hun gevoelens om te gaan. Tegelijkertijd kan langdurig of intensief gebruik van verslavende middelen psychische klachten versterken of veroorzaken. In sommige gevallen ontstaat hierdoor een patroon waarin klachten en gebruik elkaar in stand houden.

Uit cijfers blijkt dat de helft van de mensen met een psychische aandoening in de loop van het leven ook te maken krijgt met een verslaving. Andersom heeft de helft van de mensen met een verslaving ook een diagnose zoals depressie, angststoornis of trauma. Het gebruik van middelen zoals cannabis, alcohol of andere drugs komt bij mensen met mentale klachten duidelijk vaker voor dan bij mensen zonder deze klachten.

Meer vraag naar gespecialiseerde hulp

Hoewel het aantal mensen dat hulp zoekt voor verslaving dit jaar nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, blijft het aantal nog steeds hoog: ruim 65.000 personen. De meeste behandelingen zijn voor alcohol- of cannabisverslaving. Gokverslaving, met name online, vertoont echter een zorgelijke groei. Tegelijkertijd blijkt dat veel cliënten niet alleen kampen met verslaving, maar ook met onderliggende psychische problemen.

Volgens Connection SGGZ vraagt deze combinatie, ook wel ‘dubbele diagnose’ genoemd, dringend om een geïntegreerde aanpak, waarin aandacht is voor zowel het middelengebruik als de mentale gezondheid. “Een effectieve behandeling kijkt niet alleen naar het gedrag, maar ook naar de mogelijke oorzaken daarachter,” aldus een woordvoerder van de organisatie. Het feit dat het aantal mensen in behandeling voorlopig niet verder toeneemt, biedt ruimte. Deze stabilisatie kan juist worden aangegrepen om het aantal verslavingen verder terug te dringen.