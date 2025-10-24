vrijdag, 24. oktober 2025 - 20:39 Update: 24-10-2025 20:59
Range Rover ramt boerderij in Deurze
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Deurze
In de nacht van donderdag op vrijdag is een Range Rover door de buitenmuur van een woonboerderij in het Drentse Deurze gereden. De bestuurder van de terreinwagen sloeg na de botsing op de vlucht.
Auto gestolen
Het bleek volgens de politie om een gestolen auto te gaan. Voor zover raakte er niemand gewond. De bewoners van de woonboerderij lagen op het moment van de aanrijding te slapen.