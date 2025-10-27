Veel Nederlanders betalen te veel voor zorg die ze niet gebruiken

Nu het overstapseizoen voor zorgverzekeringen bijna begint, waarschuwt UnitedConsumers dat veel consumenten jaarlijks onnodige zorgkosten maken door een aanvullend pakket te kiezen dat niet aansluit bij hun zorggebruik. Volgens expert in zorgverzekeringen Nienke Wuits, loont het lang niet altijd om een aanvullende verzekering af te sluiten ‘voor de zekerheid’.

De basisverzekering dekt medische zorg die écht noodzakelijk is, zoals huisarts- of ziekenhuiszorg. Toch kiest een groot deel van de Nederlanders elk jaar opnieuw voor een aanvullend pakket. “Veel mensen laten hun verzekering automatisch doorlopen zonder te kijken of die nog past bij hun situatie”, vertelt Nienke Wuits, expert in zorgverzekeringen bij UnitedConsumers. “Wie nauwelijks zorg gebruikt, betaalt soms honderden euro’s per jaar voor een aanvullende verzekering die niet wordt benut.”

Tandartsverzekering vaak onnodig

Een van de meest gekozen aanvullende verzekeringen is de tandartsverzekering. Volgens Wuits is die lang niet altijd voordelig. “Wie alleen twee controles per jaar heeft, betaalt vaak meer premie dan er wordt vergoed”, legt Wuits uit. “Een tandartsverzekering is vooral nuttig als er hogere kosten aankomen, zoals een wortelkanaalbehandeling of kroon. Voor standaardcontroles is het vaak goedkoper om de rekening zelf te betalen.”

Wanneer loont een aanvullende verzekering wel?

Een aanvullend pakket kan juist voordelig zijn als iemand weet dat er zorgkosten aankomen die buiten de basisverzekering vallen. Denk aan fysiotherapie, brillen of lenzen, of alternatieve zorg. “Wie meerdere fysiobehandelingen nodig heeft, kan met een goed gekozen aanvullend pakket veel kosten besparen”, zegt Wuits.

Ouderen kiezen vaker aanvullend

Ouderen kiezen vaker voor een aanvullende verzekering, omdat hun zorgbehoefte verandert. Naarmate mensen ouder worden, nemen vaak de kosten toe voor gebit, ogen en gewrichten. “In dat geval biedt een aanvullende verzekering meer zekerheid”, vertelt Wuits.

Jaarlijks vergelijken loont

UnitedConsumers adviseert consumenten om elk jaar te controleren of hun verzekering nog past bij hun zorgbehoefte. “Bekijk welke zorg vorig jaar nodig was en wat je komend jaar verwacht”, legt Wuits uit. “Op die manier voorkom je dat je te veel betaalt en blijf je goed verzekerd voor de zorg die écht nodig is.”