Nederlander onterecht zelfverzekerd: 9 van de 10 herkent online oplichting niet altijd

Onderzoek Rijksoverheid toont kwetsbaarheid en zelfoverschatting aan onder Nederlanders bij herkenning van online oplichting. 'Nederlanders hebben grote moeite met het herkennen van online oplichting. Tegelijkertijd zegt de helft van de Nederlanders hier goed of heel goed in te zijn', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag.

Onderzoek

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Verian, uitgevoerd in opdracht van de Rijksoverheid. 9 van de 10 Nederlanders weet online oplichting niet altijd te herkennen. 4 op de 10 van de Nederlanders (42%) overschat zichzelf: ze denken nep en echt beter te kunnen onderscheiden dan in werkelijkheid zo is. De Rijksoverheid waarschuwt met ‘Laat je niet Interneppen’ dat technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie, maken dat online oplichting steeds moeilijker te onderscheiden is. Bijna 1 op de 3 Nederlanders (32%) maakt zich zorgen online opgelicht te worden.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek op een rij:

- 9 van de 10 Nederlanders herkent online oplichting niet altijd: slechts 6% weet online misleiding consistent te onderscheiden.

- Toch zegt 50% van Nederland goed of heel goed te zijn in het herkennen van online oplichting.

- 42% overschat zijn eigen kunnen bij het onderscheid maken tussen echt en nep.

- 73% zegt dat technologische ontwikkelingen het hen moeilijker gaat maken om oplichting te herkennen.

- Nederlanders onder de 34 jaar beoordelen alle vormen van online oplichting als betrouwbaarder dan 55+'ers.

- Nederlanders onder de 34 jaar klikken eerder op links van oplichters dan 55+'ers.

- Van alle leeftijdsgroepen geven Nederlanders onder de 34 jaar het vaakst aan (heel) goed te zijn in het herkennen van online oplichting.

Echt en nep nauwelijks te onderscheiden

Oplichters gaan geraffineerd te werk. Zo kunnen met nieuwe technologieën, eerder gelekte persoonsgegevens eenvoudig worden misbruikt voor grootschalige, hyper-persoonlijke misleidings-berichten. De berichten bevatten bovendien steeds minder de vertrouwde kenmerken van online oplichting, zoals opzichtige taalfouten of verdacht uitziende links.

'We lopen meer risico dan we vaak denken'

“Online oplichting is steeds moeilijker herkenbaar. Doordat het verschil tussen echt en nét echt zo klein is, en veel mensen zichzelf overschatten, lopen we meer risico dan we vaak denken. En juist daarom kan het iedereen overkomen”, zegt Foort van Oosten, minister van Justitie en Veiligheid.