Man aangehouden na schietincident grillroom Roosendaal

Na uitgebreid onderzoek naar de aanslagen bij een grillroom in Roosendaal is dinsdag 2 december 2025 een 31-jarige man aangehouden. Hij is aangehouden voor het beschieten van het pand.

Een grillroom aan de Rembrandtgalerij is sinds mei 2025 maandenlang het doelwit geweest van verschillende aanslagen. Explosies, brandstichtingen en zelfs schoten die gelost worden bij het pand. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de verschillende aanslagen. Verschillende opsporingsmiddelen worden hiervoor gebruikt, waaronder een uitzending in Bureau Brabant. Dit onderzoek heeft dinsdag geleid tot aanhouding van een 31-jarige man uit Tiel. De man is meegenomen naar het politiebureau en zit vast voor verhoor. Het onderzoek loopt nog steeds.