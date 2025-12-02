Rijksrecherche onderzoekt overlijden gearresteerde vrouw (28) in cellencomplex

De Rijksrecherche is, onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) Zeeland-West-Brabant, een onderzoek gestart naar aanleiding van het overlijden van een arrestante op zaterdagochtend 29 november. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Cellencomplex Mijkenbroek Breda

De 28- jarige vrouw uit Roosendaal werd in de avond van donderdag 27 november meegenomen naar het cellencomplex Mijkenbroek in Breda. Zaterdagochtend is ze onwel geworden en is ze ter plaatse medisch onderzocht door een arts. Die stelde vast dat ze is komen te overlijden in haar cel.

Onderzoek Rijksrecherche

Het is gebruikelijk dat de Rijksrecherche in dit soort gevallen onderzoek doet, om de doodsoorzaak te achterhalen. De Rijksrecherche is onderdeel van het Openbaar Ministerie en het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie.