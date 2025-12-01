Omzet horeca groeit in derde kwartaal met ruim 3 procent

De omzet van de horeca groeide in het derde kwartaal van 2025 met 3,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2024, meldt het CBS. De omzet van logiesverstrekking lag 0,7 procent hoger, de omzet van eet- en drinkgelegenheden was 4,6 procent hoger. De groei van de horecaomzet in het derde kwartaal was lager dan een kwartaal eerder, toen de omzetstijging op 5,5 procent uitkwam.

Omzet logiesverstrekkers 0,7 procent hoger

In het derde kwartaal van 2025 was de omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. Hotels zetten 1,6 procent meer om. De omzet van de overige logiesverstrekkers, waaronder campings en vakantieparken, kromp met 1 procent.

Eet- en drinkgelegenheden zetten 4,6 procent meer om

De eet- en drinkgelegenheden hebben in het derde kwartaal 4,6 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De kantines en catering realiseerden met 6,4 procent de grootste omzetstijging van de horecabranches. De omzet van fastfoodrestaurants groeide met 5,4 procent. De restaurants zetten 4,6 procent meer om en de cafés boekten 1 procent meer omzet dan in het derde kwartaal van 2024.