CBS: Export naar China gekrompen, import toegenomen

In het eerste halfjaar van 2025 hebben bedrijven in Nederland 15 procent minder goederen naar China geëxporteerd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het importvolume is juist ruim 6 procent hoger. Dit meldt het CBS donderdag.

Totale internationale goederenhandel gestabiliseerd

De totale internationale goederenhandel lijkt na onrustige jaren gestabiliseerd te zijn: zowel de hoeveelheid invoer als uitvoer zijn 1,6 procent hoger. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Internationaliseringsmonitor. De krimp van de export naar China komt vooral door minder uitvoer van gespecialiseerde machines en onderdelen, waaronder chipmachines. Zowel de waarde als het volume zijn lager. De gemiddelde exportprijs ligt wel bijna 4 procent hoger.

Export naar Polen meest gegroeid

De exportwaarde naar Polen is met 12,7 procent het meest gegroeid. Dit is het resultaat van meer handel en hogere gemiddelde prijzen. Er gingen bijvoorbeeld veel meer bloemen en planten en fruit en noten naar Polen, tegen hogere prijzen.

Import uit China hardst gegroeid ondanks stabiele prijzen

De importwaarde uit China is 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat was de grootste groei van de top tien importpartners. De groei komt vooral door een hoger handelsvolume, en niet door hogere prijzen. Meer import van computers, laptops en tablets, en elektrische machines en apparaten compenseert de daling in de import van telefoons, modems en routers.

Geneesmiddelen en farmaceutische producten uit Ierland

Uit Ierland importeert Nederland veel geneesmiddelen en farmaceutische producten. De prijs van deze productgroepen was in het eerste halfjaar van 2025 duidelijk lager dan een jaar eerder. Daardoor is de invoer uit Ierland als geheel behoorlijk in prijs gedaald.