Bouw nieuwbouwwoningen duurt steeds langer

Het duurt steeds langer voordat nieuwbouwwoningen gereed zijn nadat de vergunning is afgegeven. Het duurt nu bijna 2 jaar om een doorsnee woning op te leveren, in 2015 was dit bijna 1,5 jaar. Vooral in stedelijke gebieden kost de woningbouw meer tijd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Van de nieuwbouwwoningen die in de eerste drie kwartalen van 2025 werden opgeleverd was voor de helft van de woningen de eerste vergunning minder dan 23 maanden geleden afgegeven. Bij het snelste kwart is de eerste vergunning minder dan 16 maanden geleden, bij het langzaamste kwart is dat meer dan 35 maanden. Hoeveel tijd het kost om een woningen op te leveren kan per kwartaal verschillen, omdat niet in ieder kwartaal hetzelfde type woningen wordt opgeleverd of in dezelfde gemeente.

Tien jaar geleden kostte het minder tijd om woningen op te leveren dan nu. Voor woningen die in 2015 waren opgeleverd was de helft al opgeleverd binnen 16 maanden nadat de eerste vergunning was afgegeven. Drie kwart was toen binnen 25 maanden opgeleverd.