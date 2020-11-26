Opnieuw verdachte aangehouden in onderzoek naar crimineel netwerk

De politie heeft dinsdag 25 november opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een crimineel netwerk. 'Hij wordt verdacht van deelname aan een organisatie gericht op beramen dan wel plegen van terroristische misdrijven', zo meldt de politie woensdag.

Kampen

De 61-jarige man is in Kampen aangehouden. Daar heeft de politie ook onderzoek gedaan in een woning. Daarbij zijn onder meer digitale gegevensdragers aangetroffen en in beslag genomen. Deze worden verder onderzocht.

Twee aanhoudingen in oktober

In oktober heeft de politie in dit onderzoek ook twee verdachten aangehouden. Zij worden verdacht van het produceren van vuurwapens. Het gaat om een man van 34 jaar uit gemeente Montferland en 55-jarige man uit Den Bosch.

Acht aanhoudingen in juni

'Het onderzoek van politie en Openbaar Ministerie in Noord-Nederland richt zich op een crimineel netwerk, waarbij een groot deel van de aangehouden verdachten het anti-institutionele gedachtegoed aanhangt en mogelijk de intentie heeft geweld te gebruiken', aldus de politie. In dit onderzoek werden in juni al acht personen aangehouden. Deze personen werden verdacht van het in gezamenlijkheid plegen van strafbare feiten, gericht op het verzamelen dan wel willen gebruiken van wapens en/of gevaarlijke stoffen.