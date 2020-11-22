Het einde van jouw sinaasappelhuid

Bijna elke vrouw krijgt in haar leven te maken met die welbekende sinaasappelhuid of cellulitis. Deze kleine kuiltjes op je benen, billen en heupen zorgen voor veel onzekerheid. De druk om een perfect lichaam te hebben is door de invloed van social media enorm toegenomen. Cellulitis is volkomen normaal en hoort bij het menselijk lichaam. Het is wel mogelijk om je huid gladder, steviger en egaler te maken, zodat jij weer vol zelfvertrouwen in de zomer over het strand durft te lopen.

Wat is cellulitis?

Cellulitis ontstaat doordat vetcellen tegen het bindweefsel onder de huid drukken. Je huid wordt hierdoor naar buiten geduwd terwijl het bindweefsel de huid op bepaalde punten juist naar binnen trekt. Hierdoor ontstaat het bekende bobbelige effect. Het is een misverstand dat cellulitis het gevolg is van overgewicht of een slechte gezondheid. Ook slanke en sportieve mensen kunnen zo’n sinaasappelhuid hebben. Het is deels erfelijk bepaald, maar ook factoren als hormonen, doorbloeding, voeding en levensstijl spelen een rol. Als we ouder worden, wordt ons bindweefsel minder elastisch en krijgen meer vrouwen te maken met cellulitis.

De invloed van gezonde voeding en beweging

Een sinaasappelhuid is niet volledig te voorkomen, maar met een gezonde levensstijl kan je wel veel doen om de kans hierop te verminderen. Drink elke dag voldoende water om afvalstoffen af te voeren en je huid soepel te houden. Eet daarnaast veel groente, fruit en vezels. Probeer producten met teveel zout en suiker juist te vermijden, want deze kunnen vocht vasthouden of je huid verslappen. Door regelmatig te bewegen stimuleer je je bloedsomloop en versterk je het bindweefsel. Krachttraining en cardio zijn goede opties als het om bewegen gaat.

Verzorging van buitenaf

Ook het gebruik van verzorgingsproducten en speciale behandelingen spelen een rol bij het voorkomen of verminderen van cellulitis. Crèmes met cafeïne, retinol of extracten van groene thee kunnen de huidstructuur tijdelijk verbeteren door de doorbloeding te stimuleren. Ook anti-cellulite massage is een populaire methode. Deze apparaten maken gebruik van verschillende technieken. Kies voor een massageapparaat dat past bij jouw voorkeuren. De stevige massage stimuleert de bloedcirculatie, voert vocht af en bevordert de afvoer van afvalstoffen. Ook stimuleert het de aanmaak van collageen. Een regelmatige massage in combinatie met een gezonde levensstijl zorgt voor het beste resultaat. Masseer je huid daarnaast in met een voedende olie en wissel koud en warm douchen af om de bloedsomloop verder te stimuleren. Geef je huid elke dag vijf minuten wat extra aandacht. Zo zie je op termijn echt verschil.

Het draait niet om perfectie

Door beter voor je lichaam te zorgen, zowel van binnen als van buiten, verbeter je je huid en je welzijn. Echte schoonheid zit niet in het wegwerken van kuiltjes of lijntjes, maar in het vertrouwen waarmee jij jezelf omarmt. Door wat extra aandacht aan je huid te geven groeit je zelfvertrouwen en durf jij dat leuke korte rokje eindelijk te kopen.