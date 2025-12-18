Douane ontdekt 78 kilo cocaïne in dozen ananas

Tijdens een reguliere douanecontrole op dinsdag 16 december bij een koelopslagbedrijf in Breda werd een partij van 78 kilo cocaïne aangetroffen.

De controle was gericht op pallets met ananasdozen uit Costa Rica, die op 15 december 2025 in Antwerpen waren gelost. In de dozen met ananassen werden 430 pakketten met verdovende middelen gevonden, met in totaal 78 kilo cocaïne. Het bedrijf uit Breda heeft niets met de smokkel te maken.

De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.