Politie: Nog onduidelijkheid over dood 18-jarige jongen Maren-Kessel

Het onderzoek naar de dood van een 18-jarige jongen, in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 december in Maren-Kessel, heeft vooralsnog niet geleid tot een eenduidige conclusie over wat er met hem is gebeurd. Zo meldt de politie die het onderzoek onverminderd voortzet.

Slachtoffer rond 02.10 uur aangekomen op Kesselseweg

Uit het onderzoek is gebleken dat het slachtoffer rond 02.10 uur die nacht aan is gekomen op de Kesselseweg, vlak bij de plek waar hij rond 03.30 uur aangetroffen is. De recherche heeft de afgelopen dagen enorm veel onderzoek gedaan naar de voertuigen die in de periode van aankomst en aantreffen over de Kesselseweg zijn gereden.

Forensisch specialisten

Er zijn in het onderzoek verschillende getuigen en mogelijke verdachten gehoord. Forensisch specialisten hebben meerdere auto’s grondig onderzocht. Inmiddels hebben we alle personen gesproken die in die periode over de Kesselseweg hebben gereden. De verklaringen worden nu verder uitgelopen. De nabestaanden zijn over de stand van het onderzoek geïnformeerd

'Geen aanwijzingen voor misdrijf'

Het onderzoek naar de dood van de 18-jarige Lars gaat daarom door. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. We roepen iedereen die nog niet met de politie heeft gesproken, maar misschien wel denkt informatie over deze zaak te hebben, op om zich alsnog te melden. Jouw informatie kan van belang zijn en duidelijkheid geven over wat er is gebeurd.