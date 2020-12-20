Politie treft 21 kilo nitraten en 3 shells aan in rijtjeswoning in Zeeland

Zaterdagochtend 20 december 2025 kregen politiemensen, tijdens hun dagelijkse ochtendoverleg, informatie dat er in een woning aan de Burgemeester Versluijsstraat in Oud-Vossemeer illegaal vuurwerk opgeslagen zou liggen. Dit meldt de politie zaterdag.

Nitraten en shells

Agenten gingen naar de betreffende woning met een machtiging tot binnentreden om het vuurwerk in beslag te nemen. Daar aangekomen werden ze binnengelaten door een van de bewoners. 'De dienders vonden in totaal 21 kilo (voornamelijk) nitraten en een drietal shells aan. Zware explosieven dus, en illegaal om te bezitten, vervoeren of voorhanden te hebben. Eén zo’n explosief heeft de kracht van een handgranaat', aldus de politie.

Vernietigd door gespecialiseerd bedrijf

De woning in de Burgemeester Versluijsstraat betreft een rijtjeswoning, dus je kunt er beter niet aan denken wat er was gebeurd als het was ontploft. De nitraten en shells zijn in beslag genomen en worden vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf. Een bewoner is aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij wordt verhoord door rechercheurs.