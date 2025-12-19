OM legt Heineken boete op van 1,5 miljoen euro om blikjes zonder statiegeld

Het Openbaar Ministerie (OM) legt Heineken Nederland B.V. een strafbeschikking op ter hoogte van anderhalf miljoen euro wegens het overtreden van de regels rondom de invoering van het statiegeld op blikjes. Dit meldt het OM vrijdag.

Ruim 7,2 miljoen blikjes zonder statiegeld

'De bierbrouwer vulde tussen 1 en 11 april 2023 – nadat statiegeld op blik verplicht werd – nog ruim 7,2 miljoen blikjes bier zonder statiegeld. Heineken bracht deze blikjes vervolgens op de markt', aldus het OM.

Zwerfafval terugdringen: nieuwe regelgeving

Zwerfafval kan schade toebrengen aan de gezondheid van mensen en dieren. Om zwerfafval terug te dringen, is het statiegeld op blik ingevoerd. De wetgever verplicht bedrijven om vanaf 31 december 2022 statiegeld te heffen op blikjes. ILT wees blikproducenten (waaronder Heineken) vanaf september 2022 herhaaldelijk op de aanstaande wettelijke verplichting. De rechter heeft de wettelijk voorgeschreven datum van invoering verschoven naar 1 april 2023 vanwege praktische uitdagingen rondom het innameproces.

Feiten

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een aangifte van Recycling Netwerk Benelux. Uit onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) volgt dat Heineken blikjes zonder statiegeld bleef afvullen tussen 1 en 11 april 2023. Het bedrijf bracht deze afgevulde blikjes hierna op de markt. Blikjes zonder statiegeld die vóór 1 april 2023 waren afgevuld, mochten na 1 april 2023 nog in de handel gebracht worden ingevolge het gedoogbeleid van de ILT. Het gedoogbeleid liet echter niet toe dat na 1 april 2023 nog lege niet-statiegeldblikjes werden afgevuld. De bierbrouwer vulde tussen 1 en 11 april 2023 nog ruim 7,2 miljoen blikjes bier zonder statiegeld.

Boetehoogte

Het OM stelt dat Heineken haar plicht heeft verzuimd. Heineken heeft aangegeven dat het gedoogbeleid onbedoeld verkeerd is geïnterpreteerd en dat aannames hieromtrent beter getoetst hadden moeten worden. Heineken geeft aan vrijwillig een half miljoen euro te doneren aan een goed doel dat het statiegeldsysteem helpt versnellen. Heineken is een belangrijke producent in Nederland en heeft een voorbeeldfunctie. Uit Europese milieuregelgeving volgt dat de op te leggen sanctie doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moet zijn. De boete van anderhalf miljoen euro doet in de ogen van het OM recht aan de aard en ernst van het feit.