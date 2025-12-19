Defensie koopt via gezamenlijke Europese inkoop Nordic Initiative nieuwe CV90 gevechtsvoertuigen

Om de gevechtskracht te versterken schaft Defensie snel CV90-infanteriegevechtsvoertuigen (IGV) aan. De militaire organisatie haakt daarvoor aan bij de gezamenlijke Europese inkoop Nordic Initiative. Dat heeft staatssecretaris Tuinman de Tweede Kamer per brief laten weten.

Nordic Initiative : Kosten drukken

De gezamenlijke aankoop van de CV90 heeft voordelen. Het drukt de kosten en maakt het opereren op Europees niveau uniformer. Zweden doet de contractonderhandelingen met de fabrikant voor de gezamenlijke aanschaf van de CV90. De huidige CV90 gevechtsvoertuigen ondergaan een midlife update. Een deel van de uitvoering zal plaatsvinden in Nederland. Meer dan 20 Nederlandse bedrijven zijn als toeleverancier betrokken bij de productie.

Ook onbemenste systemen aangeschaft

Defensie koopt ook onbemenste systemen. Die moeten de antitank-capaciteit versterken en ISR-capaciteit (inlichtingen, bewaking en verkennings) verschaffen. Dit vergroot de operationele effectiviteit. en vermindert de risico’s voor militairen.

13e Brigade

Defensie deelt het nieuwe materieel in bij 13e Middelzware Brigade. Dat krijgt een extra pantserinfanteriebataljon met de Nassau-Dietzkazerne in Budel als thuisbasis. Dat bataljon draagt met zijn grote mobiliteit en vuurkracht bij aan een mix van heavy en medium infanterie. Bij de voorbereiding op een mogelijk grootschalig conflict is versterking van de infanterie essentieel.

Active Protection System (APS)

De gevechtsvoertuigen die Nederland momenteel bezit krijgen momenteel al een update. Om ze te beschermen voor antitankraketten worden ze onder meer uitgerust met een APS (active protection system).

Aantallen, levertijden en het budget niet openbaar gemaakt

Voor de aankoop is tussen de 1 en 2,5 miljard euro in het investeringsbudget van Defensie beschikbaar. Omwille van operationele vertrouwelijkheid en commerciële vertrouwelijkheid worden de aantallen, levertijden en het budget niet openbaar gemaakt.