Kabinet akkoord: meer ruimte voor groei en versterking Defensie

Het Nationale Programma Ruimte voor Defensie is vastgesteld. Dat gebeurde vandaag in de ministerraad. 'Defensie krijgt daarmee meer ruimte voor de noodzakelijke groei en voor versterking van de krijgsmacht', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

'Eigen en bondgenootschappelijke grondgebied verdedigen'

'De organisatie wordt uitgebreid omdat de krijgsmacht in staat moet zijn het eigen en het bondgenootschappelijke grondgebied te verdedigen. Voor modern en nieuw materieel, extra terreinen, wapens en extra mensen is meer ruimte een must. Die is ook nodig om te kunnen opleiden en trainen', aldus het ministerie.

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

In 2023 is Defensie gestart met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Hiermee is voor 57 behoeften fysieke en milieuruimte binnen Nederland gezocht. De afgelopen periode is een zorgvuldig en transparant proces doorlopen om deze behoeften in te vullen.

planMER

Zo zijn er onafhankelijke onderzoeken verricht naar de effecten op de omgeving (planMER). Er zijn verder gesprekken gevoerd met diverse partijen en bijeenkomsten gehouden voor de inwoners. Zij konden zienswijzen insturen. Het is volgens staatsecretaris Gijs Tuinman gelukt om in relatief korte tijd de meeste locaties vast te stellen. “Dit ondanks de schaarste aan ruimte in Nederland. Dit was alleen mogelijk dankzij de samenwerking en de urgentie die we samen met andere overheden hebben gevoeld.”

Aanvullend onderzoek gedaan voor 9 behoeften Defensie

De afgelopen periode is nog aanvullend onderzoek gedaan voor 9 behoeften. Deze zijn nu als ontwerp voorkeursalternatief vastgesteld door het kabinet. Ze worden in het eerste kwartaal van 2026 ter inzage gelegd. Ook zijn er dan weer informatiebijeenkomsten en kunnen betrokkenen in gesprek gaan met Defensie.

Defensie steeds meer in de samenleving

Nederland is een relatief dichtbevolkt land. Dit betekent dat militairen vaker oefenen in de bebouwde omgeving. Dit vergroot de getraindheid van de krijgsmacht en de weerbaarheid van onze samenleving. Maar het leidt ook tot effecten die inwoners in de directe leefomgeving zullen merken. Daarom wordt in de volgende fasen nauw samengewerkt met de gemeenten, de provincie en andere partijen.

'Streven realisatie tussen nu en 2040'

Op dit moment is de locatie voor de invulling van een behoefte vastgesteld. Maar daarmee is Defensie er nog niet. Nu gaat Defensie aan de slag met de voorbereidingen voor de realisatie van alle verschillende behoeften (projecten). Defensie streeft ernaar die tussen nu en 2040 te realiseren.