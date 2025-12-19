Dodelijk ongeval Ringweg-Koppel in Amersfoort

In de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 december vond er rond 01: 45 uur een aanrijding plaats op de Ringweg Koppel in Amersfoort. Hierbij is een 18-jarige vrouw om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Holkerweg. Het slachtoffer werd op haar fiets aangereden door een automobilist, die na het ongeval is doorgereden. Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT), hebben het slachtoffer nog gereanimeerd maar helaas overleed de vrouw ter plekke. Korte tijd later trof de politie in Amersfoort de auto aan die vermoedelijk bij het ongeluk betrokken was. Op dit moment is nog onduidelijk wie de bestuurder was ten tijde van het ongeval. Er is tot nu toe één verdachte aangehouden die gehoord zal worden in dit onderzoek.

De weg was tot vroeg in de ochtend afgesloten voor politie-onderzoek. Specialisten van Opsporingsteam Verkeer (OTV) doen op basis van o.a. camerabeelden en getuigenverklaringen verder onderzoek naar de oorzaak van het dodelijk ongeval en naar wie de bestuurder van de personenauto was.