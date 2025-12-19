Auto vast in de berm

Op de N34 bij Gieten kwam een automobilist vast te zitten in de berm. Een takelbedrijf moest er aan te pas komen om de auto weer op de weg te krijgen.

Omstreeks 06.30 uur ging het mis. Vermoedelijk een combinatie van een te hoge snelheid en nat wegdek bracht het voertuig op een rotonde aan het glijden.

Nadat de berger de auto uit de berm had getrokken, kon de automobilist zijn weg weer vervolgen.